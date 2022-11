Es lief zuletzt so mittelprächtig für Adidas-Vertriebsvorstand Roland Auschel (59). Im Frühjahr schickte ihn der glücklose Ex-Chef Kasper Rorsted zum Feuerwehreinsatz nach China, Quarantäne inklusive. Anschließend musste der altgediente Auschel, der bereits unter Rorsted-Vorgänger Herbert Hainer wirkte, miterleben, wie dem forschen Dänen Rorsted die Führung von Adidas immer mehr entglitt. Und nun, als einer der wenigen Überlebenden von Rorsteds hektischem Hire-and-Fire-Gewitter, sieht sich Auschel harschen Vorwürfen seiner jüngeren Kolleginnen und Kollegen ausgesetzt: Der Adidas-Veteran, so der Vorwurf, sei in Fragen der Diversität nicht mehr auf der Höhe der Zeit.