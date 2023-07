Bei Adidas kam sie zwar anfangs mit frischen Konzepten gut an, leistete sich dann aber einige atmosphärische Fehltritte. Als Adidas coronabedingt bereits in den Sparmodus gewechselt war, inszenierte sie einen Tag vor Silvester 2021 auf Tiktok die Inbetriebnahme ihres feuerroten Porsches . Später wurden konzernintern mehrfach Rajkumars Beschwerden über ihren Transfer vom Flughafen München in die Konzernzentrale nach Herzogenaurach kolportiert. Ihr sollen die bereitgestellten Modelle von Audi und BMW nicht standesgemäß genug gewesen sein.