Sponsoring Adidas schließt 780-Millionen-Euro-Deal im US-Fußball

Adidas hat seine Partnerschaft mit der US-Fußball-Liga Major League Soccer (MLS) erneuert, und das in Rekordumfang: Wie der US-Sender CNBC berichtet, hat der Sponsoring-Deal eine Laufzeit bis 2030 und ein Volumen von 830 Millionen Dollar (780 Millionen Euro). Es sei das größte Engagement von Adidas in den nordamerikanischen Fußball bisher, so der Bericht.