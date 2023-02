Nach Trennung von Kanye West Adidas rechnet 2023 mit Verlust – Aktie bricht ein

Der neue, zu Jahresbeginn vom Lokalrivalen Puma gewechselte Vorstandschef Björn Gulden bezeichnete das Jahr 2023 als "Übergangsjahr". "Wir sind derzeit nicht so leistungsfähig, wie wir sein sollten", erklärte er am Donnerstag. Sein Vorgänger Kasper Rorsted war im Sommer immer stärker unter Druck geraten und zum Jahresende vorzeitig gegangen. Der an der Börse mit Vorschusslorbeeren bedachte Gulden will nun bis zu 200 Millionen Euro in die Hand nehmen, damit Adidas ab 2024 wieder profitabel wächst. "Wir müssen die Teile wieder zusammensetzen, aber ich bin überzeugt, dass wie Adidas wieder zum Strahlen bringen", sagte Gulden. "Aber dafür werden wir etwas Zeit brauchen."