Aktionärsvertreter kritisierten das lange Zögern von Adidas

Zeitweise hatte die "Yeezy"-Produktlinie für acht Prozent des Umsatzes von Adidas und einen hohen Teil des Gewinns gesorgt. Ohlmeyer sagte, der Vorstand habe seit Jahren versucht, sich mit Verträgen mit Sportlern und Künstlern weniger abhängig von Yeezy zu machen. Aktionärsvertreter kritisierten das lange Zögern von Adidas nach Wests Ausfällen. "Was fehlte, war eine schnelle Entscheidung", sagte Anwältin Ines Straubinger von der Aktionärsvereinigung DSW.

Hoffnungsträger Gulden, der zum 1. Januar vom Rivalen Puma zu Adidas gewechselt war, will künftig wieder mehr den Sport in den Mittelpunkt stellen, um die Marke auch bei Freizeitkleidung attraktiver zu machen. Adidas habe vor allem im Lifestyle-Bereich Probleme, räumte er vor den Aktionären ein, im roten Trainingsanzug, eine Hand in der Hosentasche. In den USA präge der Basketball die Straßenkultur. Davon will sich Gulden etwas abschauen: "Wir versuchen, den Fußball in die Mode zu bringen", etwa mit Trikots aus den Siebzigerjahren.