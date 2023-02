Unterschätzen sollte man Adani nicht. Aufgewachsen in einer Mittelklasse-Familie, war er Sortierer in einer Diamanthandelsfirma und später Fabrikleiter, bevor er 1988 sein erstes Rohstoff-Handelsunternehmen eröffnete. Die Aktien seiner Adani Enterprise gewannen binnen drei Jahren 3300 Prozent an Wert. Bis vor einer Woche galt er als drittreichster Mensch der Welt hinter dem französischen Luxus-Unternehmer Bernard Arnault (73) und Teslas Elon Musk (51). Seit der Hindenburg-Attacke ist er zurückgefallen auf Platz 13.

So oder so sind die Zeiten rasanten Wachstums vorbei. "Adanis Pläne werden spürbar gebremst werden", kommentierte sein Biograf, der indische Journalist R N Bhaskar. "Investoren werden zurückhaltend sein, weil die Aktien auf absehbare Zeit schlecht laufen werden", sagt Brian Freitas vom Analysehaus Periscope Analytics laut Nachrichtenagentur AP. "Und wenn sie schlecht an Eigenkapital kommen, werden sie Fremdkapital brauchen. Angesichts der Situation werden sich Kreditgeber das aber künftig zweimal überlegen."