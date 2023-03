Laut Bloomberg handelt es sich um den bislang größten angekündigten Jobabbau im Beratungssektor. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass Accenture im vergangenen Jahr rund 39.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt hatte. Wettbewerber wie McKinsey oder KPMG hätten in der Vergangenheit ebenfalls erklärt, Jobs abzubauen, nachdem sie in den vergangenen Jahren die Belegschaften stark erhöht hatten. Aktien von Accenture notierten in New York in der Spitze um 8,4 Prozent höher .