Das schwedische Zahlungsunternehmen steht damit als prominentes Beispiel dafür, wie stark sich die Bedingungen für Fintechs und andere Start-up-Unternehmen in den vergangenen Wochen verschlechtert haben. Während an den Börsen vor allem Technologieunternehmen unter Druck geraten, sind es in der Start-up-Branche vor allem junge Technologiefirmen, die nur noch mit Mühe neue Geldgeber finden. Welchen Unternehmen jetzt das Geld auszugehen droht und was die Zeitenwende für die deutsche Gründerszene bedeutet, erfahren Sie in unserem wöchentlichen Podcast: Gehen der deutschen Gründerszene das Geld und die Luft aus?