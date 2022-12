18. Januar: Microsofts 70-Milliarden-Dollar-Deal

Der Softwarekonzern Microsoft setzt zur Übernahme der Videospiele-Firma Activision Blizzard für fast 70 Milliarden Dollar an. Der Xbox-Konzern würde sich damit populäre Spiele wie unter anderem "Call of Duty" sichern. Im Dezember versuchen US-Wettbewerbshüter, den Deal zu kippen.

24. Februar: Russland marschiert in die Ukraine ein

Lange für nicht möglich gehalten, doch mit diesem Tag ändern sich die Machtverhältnisse auf der Welt. Russland beginnt seine Invasion in die Ukraine. Von Zeitenwende ist allerorts die Rede und sie bringt heftige Veränderungen. Die Wirtschaft kommt zunächst ins Trudeln, insbesondere die Autoindustrie, da Fabriken in der Ukraine nicht mehr arbeiteten und Zulieferer nicht mehr produzieren können. Der Getreide- und Energiepreise steigen in der Folge in ungeahnte Höhen. Über die Auswirkungen und die neuen Regeln der Kriegswirtschaft lesen Sie hier mehr .



25. Februar: Sanktionen gegen Putin und die Oligarchen

Als Reaktion auf Russlands Invasion in die Ukraine beschließt der Westen Sanktionen gegen Russland. Sie richten sich zunächst gezielt gegen Wladimir Putin (70) persönlich und wichtige Personen aus seinem Umfeld. Wer zunächst betroffen war, lesen Sie hier. Später wird der Kreis erweitert. Eine Konsequenz ist auch der Wechsel des Inhabers des britischen Fußballklubs Chelsea: Oligarch Roman Abramowitsch verkauft – und ein US-Milliardär bekommt den Zuschlag. Aber nicht alle Oligarchen leiden unter den Sanktionen, warum das so ist, lesen Sie hier.