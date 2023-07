Im ersten Halbjahr sah alles nach Entspannung aus. Energiepreise und Inflationsraten gingen zurück, Dax und die US-Techbörse legten von Januar bis Juni kräftig zu, und die Konjunktur in Deutschland, Europa und den USA zeigte sich überraschend robust. Bald, so keimte die Hoffnung, könnten die Notenbanken ihre Zinserhöhungen beenden. Inflation unter Kontrolle, mission accomplished?

Pustekuchen. Sowohl die US-Notenbank als auch EZB haben klargestellt, dass mit weiteren Zinserhöhungen zu rechnen ist. Dies erwischte Anleger wie ein Gewitterschauer bei einem Sommerfest: Alle gingen in Deckung, der Dax ist am Freitag zeitweise auf ein Dreimonatstief gestürzt. Geht der Kursrutsch weiter? "Ich rechne an den Börsen mit einem deutlichen Rückschlag", sagt Daniel Hartmann, Chefvolkswirt beim Investmenthaus Bantleon. Im Gespräch mit meinem Kollegen Christoph Rottwilm erklärt Hartmann, warum der Kurs der EZB zur Gefahr für Wirtschaft und Börse wird und die Notenbank erneut den richtigen Zeitpunkt für einen Kurswechsel zu verpassen droht. "Die EZB läuft Gefahr, in die gleiche Falle zu tappen wie Ende 2021", sagt Hartmann. Alles über die Zinsrisiken und das Sommergewitter an der Börse lesen Sie hier.