Mitten in der teuren grünen Transformation will die IG Metall in der Stahlindustrie die Viertagewoche bei vollem Lohnausgleich erzwingen. Was denken sich diese Gewerkschafter eigentlich? Mein Kollege Lutz Reiche hat bei ihrem NRW-Chef Knut Giesler nachgefragt. Ein Gespräch über die Sicherung von Jobs, Fachkenntnissen und Nachwuchs in Zeiten des großen Umbruchs.