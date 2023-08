Diese Nachfolge ist eine der besonderen Art: Anne-Marie Großmann, die Tochter der lebenden Stahllegende Jürgen Großmann, will das Familienunternehmen in die klimaneutrale Zukunft führen. Die GMH Gruppe um das Stahlwerk Georgsmarienhütte zählt zur klassischen Old Economy. Vater Jürgen warf sich einst als RWE-Chef in die Schlacht gegen den Atomausstieg und für die Kohle. Wie die Tochter GMH nun auf grün drehen will – und welche alte Weichenstellung ihres Vaters dabei hilft –, erklärt meine Kollegin Kirsten Bialdiga in ihrer Nahaufnahme einer "eisernen Lady".