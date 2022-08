Innovation in der Lieferkette: Der chinesische Haushaltsgerätehersteller Haier verfügt über eine digitale Plattform, die sich stark von herkömmlichen Produkten unterscheidet. Sie ermöglicht Partnern den Zugriff auf die Plattform, um mit ihnen zusammen neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln sowie die Lieferketten aufzubauen. Dadurch kann der Konzern schneller auf Disruption reagieren und in vielen Bereichen die Effizienz steigern. Wie genau das funktioniert und was Sie tun müssen, um eine ähnliche Plattform aufzubauen, analysieren die drei Professoren Kasra Ferdows, Hau L. Lee und Xiande Zhao: "So wird die Lieferkette zur Innovationsmaschine" .