darf es noch ein Verbrenner sein, oder ist die Zeit bereits reif für den Wechsel? Wer sich im neuen Jahr ein neues Auto kaufen will, stellt sich unweigerlich diese Frage. Bis 2030 sollen 40 Prozent der weltweit verkauften Neuwagen elektrisch angetrieben sein. Die Politik will die Wende zur Elektromobilität rasch durchzuziehen: Doch sind die Autohersteller überhaupt in der Lage, den Wechsel in dieser Zeit zu stemmen?

Dabei geht es nicht nur um Reichweite, genügend Ladesäulen und bezahlbare Elektroautos. Damit die Verkehrswende gelingt, braucht es gigantische Mengen an kritischen Rohstoffen für die Batteriezellen. Lithium, Nickel oder Kobalt sind knapp und begehrt: Autohersteller wie Volkswagen oder Mercedes-Benz nehmen die Versorgung nun selbst in die Hand – sie gründen Partnerschaften oder beteiligen sich an Minenprojekten, um die Versorgung zu sichern.

Dennoch bleibt die Lage kritisch. "Für die angekündigten Gigafabriken reichen die Rohstoffe niemals", warnt Berater Wolfgang Bernhart im Interview mit meiner Kollegin Anna Driftschröer. Es komme nicht nur auf die Menge, sondern ähnlich wie bei Rohöl auch auf die Qualität der Rohstoffe an. Und in vielen Fällen werden Erze gefördert, für die es noch keinen industriellen Raffinerieprozess gebe. "Es ist alles auf Kante genäht", warnt Bernhart. Was Deutschlands Autobauer jetzt tun müssen, um später mitten im Elektroboom nicht ohne die nötigen Rohstoffe dazustehen, lesen Sie hier.