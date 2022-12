Wie Anleger dubiose Unternehmen erkennen: Was haben Sam Bankman-Fried, Gründer der gestürzten Kryptobörse FTX, und Ex-Wirecard-Chef Markus Braun gemeinsam? Für die Wall-Street-Legende Marc Cohodes agierten "SBF" und Braun nach dem gleichen Muster. "Immer wenn ich Sam zugehört habe, musste ich an Markus Braun denken", hat Cohodes meinem Kollegen Mark Böschen erzählt. "Die drehen sich beide im Kreis, sprechen in Rätseln." Nichts ergebe Sinn, Fragen hätten beide stets ausweichend beantwortet. Beide hätten vorgegeben, die nächste Geldmaschine entdeckt zu haben. Drumherum dann eine konstruierte Geschichte. "Bei Wirecard war es die Payments-Hülle, bei FTX die Kryptohülle – und innen drin nur Betrug und Schwindel", so Cohodes. Für manager magazin erklärt der "König der Shortseller" seine Methode, damit Privatanleger derlei Betrugsmuster erkennen und sich vor Aufschneidern künftig besser schützen können.