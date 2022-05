Warnung vom RWE-Boss: Meine Kollegen Kirsten Bialdiga und Dietmar Student haben mit Markus Krebber über die neuen Spielregeln in der Energiewelt gesprochen. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine ist dort ja nichts mehr wie es war. An russischen Gaslieferungen aber will Krebber festhalten, solange wie es die Politik wünscht. Ein plötzlicher Lieferstopp hätte "Konsequenzen, die mögen wir uns alle nicht vorstellen", so der Konzernchef. Gleichzeitig fordert er wesentlich mehr Hilfen von der Politik, etwa für Offshore-Windenergie, um die Industrie mit ausreichend Strom zu versorgen. Und den "sogenannten Aktivisten" spricht er die Kompetenz ab, seine Arbeit zu beurteilen.