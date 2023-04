Christiana Riley verlässt die Deutsche Bank: Die Amerika-Chefin wird Deutschlands größtes Geldhaus bereits zum 17. Mai verlassen und geht zur Großbank Santander. Gleichzeitig wird der Vorstand der Deutschen Bank umgebaut und verkleinert. So wie das Unternehmen insgesamt, in dem Chef Christian Sewing weitere Stellen abbauen will. Und das, obwohl er mit den Quartalszahlen an diesem Donnerstag die Erwartungen der Analysten übertraf. Das Frauenverhältnis im Vorstand übrigens verschlechtert sich durch Rileys Abgang: von 2:10 auf 1:9.