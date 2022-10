Grüner Wasserstoff gilt als zukunftsträchtiger Energieträger, auf dem in der Industrie und im Schwerlastverkehr große Hoffnungen ruhen. Insbesondere die Produktion mithilfe von Windkraft auf hoher See erscheint aussichtsreich. Doch wie soll sie im großen Stil organisiert werden? Welche Hürden sind zu überwinden und welche Risiken einzukalkulieren? Und was sind die Folgen für die Umwelt? Über all dies sprach Kollege Lutz Reiche mit Corinna Schrum, Professorin am Helmholtz-Zentrum Heroen in Geesthacht. Das Interview finden Sie auf manager-magazin.de.