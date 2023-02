Liebe Leserin, Lieber Leser,

Hand aufs Herz: Haben Sie auch schon einmal am Telefon einen Mitarbeitenden einer Service-Hotline direkt angeblafft, nachdem Sie 20 Minuten in der Warteschleife zubringen mussten? Gleich zu Beginn erst einmal Frust und Enttäuschung an einem Unbekannten ausgelassen? Oder sind Sie im Supermarkt oder im Restaurant schon einmal Zeuge geworden, dass ein Kunde eine Mitarbeiterin niedermacht, weil der Joghurt ausverkauft ist oder der Salat nicht das gewünschte Dressing hat? Service-Mitarbeiter mit direktem Kundenkontakt arbeiten an "vorderster Front", wie es in Unternehmen heißt: Und sie erfahren immer öfter, wie rau und aggressiv es dort inzwischen zugeht.

Kundenkontakt als Kampfplatz: Diese Erfahrung machen nicht nur Beschäftigte aus Gastronomie und Handel, sondern auch Pfleger, Ärzte und Rettungssanitäter. 8 von 10 Befragten aus dieser Branche haben in den vergangenen zwei Jahren übergriffiges Verhalten erlebt: Sie werden von Angehörigen oder von Passanten beschimpft, während sie sich um Patienten kümmern. "Gewalt und Gewaltbereitschaft nehmen zu", heißt es lapidar in einer Studie der Gewerkschaft Verdi. Doch die entscheidenden Fragen lauten: Woran liegt es, dass genervte, wütende oder irrationale Kunden häufig ihren Ärger an Mitarbeitern auslassen? Und was kann man – neben dem Versuch, endlich den nervenzerfetzenden Hotline-Terror zu beenden – dagegen tun?