Sinneswandel bei Elon Musk: Der wohl absurdeste Übernahmestreit in der Tech-Geschichte erhält mal wieder eine neue Wende. Nach monatelangem Widerstand will der Tech-Milliardär den Kurznachrichtendienst Twitter nun doch zum vereinbarten Preis von 44 Milliarden US-Dollar kaufen. Elon Musk wies allerdings in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC darauf hin, dass seine Offerte von Finanzierungszusagen abhänge. Fortsetzung folgt also.