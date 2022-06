Zwei Jahre nach der Pleite von Wirecard ist einer der Drahtzieher des Milliardenbetrugs, Jan Marsalek, noch immer auf der Flucht. Ex-Wirecard-Chef Markus Braun sitzt seit 22 Monaten in Untersuchungshaft. Gegen ein paar Dutzend weitere Führungskräfte ermittelt die Staatsanwaltschaft. Doch was ist aus den übrigen Topmanagern des Dax-Konzerns geworden, die durch den wohl spektakulärsten Betrugsfall der deutschen Wirtschaftsgeschichte aus ihren Ämtern gefegt wurden? Unsere Kollegin Katharina Slodczyk hat sich auf Spurensuche begeben. Sie wurde unter anderem in der "Vinothek zum Fünferl" in Oberhaching fündig.

Dort hat der ehemalige Wirecard-Finanzvorstand Alexander von Knoop einen radikalen Neuanfang als Weinhändler gestartet. Während des legendären Presse-Statements vom Juni 2020, in der Braun erstmals von einem "Betrugsfall erheblichen Ausmaßes" spricht, steht Knoop noch mit versteinerter Miene neben seinem Ex-Chef. Nun verkauft er ganz entspannt Weine und andere Spezialitäten aus Österreich – und erhält von seinen Kunden Bestnoten für Freundlichkeit und Service.

Die Mehrheit der gefallenen Wirecard-Manager hat den Neuanfang geschafft, lautet Slodczyks Fazit. Wirecard-Teamleiter Christian Reindl zum Beispiel hat mit seinem Kollegen Jannis Riesz den Sprung in die Selbstständigkeit geschafft und die Beratungsfirma "Flipmode" gegründet. Ex-Compliance-Chef Daniel Steinhoff unterstützte nach der Pleite den Insolvenzverwalter Michael Jaffé bei den Aufräumarbeiten. Fast die Hälfte der damals rund 5700 Beschäftigten von Wirecard wurde von Konkurrenten übernommen. Firmen wie Visa, Deutsche Bank oder Compugroup gaben den Software-Fachkräften eine zweite Chance.

Dauerhafte Schrammen hat dagegen eine Gruppe abbekommen, die gar nicht direkt für Wirecard arbeitete: Aufsichtsräte, Finanzaufseher, Banker. Dazu gehört die ehemalige Telekom-Managerin Anastassia Lauterbach, die sich im Wirecard-Aufsichtsrat vergeblich für schärfere Kontrollen eingesetzt hatte. Sie verlor nach der Pleite des Konzerns weitere Mandate, erhielt sogar Morddrohungen. "Ich habe durch Wirecard einige Erfahrungen gesammelt, die ich keinem anderen wünsche", sagt Lauterbach. Lesen Sie hier den ausführlichen Report: "Das Leben nach Wirecard".