Außenhandel schwächelt: Der deutsche Außenhandel hat im Oktober die Abkühlung der Weltkonjunktur zu spüren bekommen. Die Exporte sanken gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Die Einfuhren verringerten sich um 3,7 Prozent. Am stärksten betroffen ist infolge des Ukrainekrieges der Handel mit Russland. Die Exporte sanken um sechs Prozent.

Krypto-Gründer gibt sich ahnungslos: Nach der Pleite der Kryptobörse FTX versucht deren geschasster Gründer Sam Bankman-Fried, sich von strafrechtlich relevanten Vorwürfen reinzuwaschen. Er habe "keine Ahnung" davon gehabt, dass offenbar FTX-Kundengelder in Milliardenhöhe verschoben und dazu genutzt worden sind, um den in Not geratenen Hedgefonds Alameda zu stützen, sagte Bankman-Fried am Donnerstag im Interview mit dem US-Fernsehsender ABC. FTX hatte am 11. November einen Insolvenzantrag gestellt, nachdem Kunden mehr als 6 Milliarden Dollar aus der Handelsplattform abgezogen hatten.