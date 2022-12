Warum Isabel Grieshaber Entrepreneurin des Jahres ist: Eigentlich wollte Isabel Grieshaber mit dem elterlichen Betrieb nichts zu tun haben. Die Herstellung von industriellen Messgeräten war für sie eine fremde Welt. Also studierte sie Kommunikationsdesign, gründete eine Werbeagentur. Doch dann änderte sie ihre Meinung, stieg doch in den Familienbetrieb ein und modernisierte ihn von Grund auf. Heute ist Grieshaber bei Vega Grieshaber in Schiltach im Schwarzwald Chefin von 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie es so weit kam und warum der Sinneswandel der Chefin ein Glücksfall für das Unternehmen war, lesen Sie hier.