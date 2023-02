Besser führen: Was ist das größte Risiko für den Erfolg oder das Gelingen Ihrer Pläne? Das sind Sie selbst, sagen Management-Bestsellerautor Ron Carucci und Coach David Lancefield. Die beiden US-Berater haben Legionen von Managern in Transformationsprozessen begleitet und dabei festgestellt: Viele Führungskräfte stehen selbst im Weg und frustrieren mit ihrem Scheitern auch ihre Mannschaft. Die Folge: Die Manager sammeln keine Sympathien ein, die Veränderungsprozesse versanden. In ihrem aktuellen Text für den Harvard Business Manager beschreiben Carucci und Lancefield vier Management-Grundtypen und deren größte Ego-Fallen. Für jeden Typus halten sie vier konkrete Empfehlungen zum Gegensteuern bereit. Also: Tricksen Sie Ihre eigenen Schwächen aus. Dann klappt's auch mit der Transformation.