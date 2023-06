Ralf Brandstätter (54) ist der Prototyp des Volkswagenmanagers. Aufgewachsen in Schwülper bei Braunschweig, finanzierte der gelernte Betriebsschlosser sein Studium mit Schichten am VW-Band. 30 Jahre später soll Brandstätter als China-Chef VW retten. Der Autobauer schwächelt auf seinem wichtigsten Markt gefährlich. Mein Kollege Claas Tatje hat Brandstätter in den letzten Monaten mehrmals getroffen, auch vor Ort in China. Er beschreibt, wie Brandstätter die unmögliche Wende packen will .