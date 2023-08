Schon einmal, ab 2005, wollte Porsche die Volkswagen AG übernehmen. Der feindliche Vorstoß endete für den damaligen Chef Wendelin Wiedeking (70) und Firmenpatron Wolfgang Porsche (80) bekanntlich tränenreich. Jetzt gelingt es – auf die freundliche Art. Porsche ist an die Börse entlassen und mit Oliver Blume (55) regiert der amtierende Porsche-Chef ganz offiziell bei Volkswagen. Das hat Auswirkungen auf allen Ebenen, auch bei Personal und Projekten. Porsche first im zweiten Anlauf. Mein Kollege Michael Freitag hat tief in Stuttgart und Wolfsburg recherchiert, um den Coup zu beschreiben. Und er hat festgestellt: Finden nicht alle gut, was da abläuft .