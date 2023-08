Eigentlich wollte Le Thi Thu Thuy (49) mit Vinfast in Europa längst angreifen. Zu sehen ist nichts davon, manager magazin berichtete schon vor Monaten von chaotischen Zuständen beim vietnamesischen Autobauer. Besserung ist nicht in Sicht; Vinfast sagte gerade die geplante Teilnahme an der IAA in München ab.