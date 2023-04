BMW -Personalchefin Ilka Horstmeier (53) kann sich freuen: Studierende in Deutschland, die kurz vor dem Berufseinstieg stehen, wollen am liebsten zum Münchner Autobauer. Auch in Wolfsburg und Stuttgart dürfte das von Trendence exklusiv für manager magazin erstellte Ranking gut ankommen. Warum? Studieren Sie die detaillierte Liste von Deutschlands beliebtesten Arbeitgebern .

Volkswagens elektrische ID-Familie ist in China bislang ein Flop. Wettbewerber wie BYD und Tesla sind mit ihren Stromern am wichtigsten Automarkt der Welt enteilt. Ändern soll das der VW ID.7. Mein Kollege Claas Tatje berichtet von der Auto Shanghai, wie die Aussichten dafür stehen .

Weniger Druck von Tesla sollten sie in Wolfsburg vorerst nicht erwarten. Elon Musk (51) und Co. senken die Preise für ihre Modelle inzwischen gefühlt im Wochenrhythmus. Auch Teslas Zahlen im ersten Quartal zeigen: Markt sticht aktuell Marge. Trotz steigender Umsätze blieb zwischen Januar und März mit 2,5 Milliarden Dollar deutlich weniger Gewinn hängen als noch vor einem Jahr (3,3 Milliarden Dollar).

Währenddessen bringt sich mit Zeekr eine weitere chinesische E-Automarke für den Start in Europa in Stellung. Noch 2023 will die Geely -Tochter in den Niederlanden und Schweden aufschlagen. Holland scheint das neue China zu sein: Zeekrs Europazentrale entsteht in Amsterdam. Auch BYD steuert sein Europageschäft von den Niederlanden aus.