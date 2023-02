Autofahren wird immer teurer. Die durchschnittliche Monatsrate für einen Neuwagen in den USA stieg zuletzt auf 777 Dollar . Das ist nahezu doppelt so viel wie im Jahr 2019 und fast ein Sechstel des mittleren Nettoeinkommens eines US-Haushaltes.

Deepdrive der Woche: Reisen nur noch mit gutem Gewissen

Nach dem Pandemie-Schock hat sich der Reisemarkt zuletzt erholt. Sein Vorkrisenniveau wird er vorerst aber nicht erreichen, prognostiziert Roland-Berger-Experte Jan-Philipp Hasenberg in einer Studie . Gerade lange Geschäftsreisen werden so schnell wohl kein großes Comeback hinlegen. Wer doch in den Flieger steigt, will das vermehrt mit halbwegs gutem Gewissen tun. 90 Prozent von 7000 Befragten wären bereit, für "grünere" Flüge 20 Prozent mehr pro Ticket zu zahlen.