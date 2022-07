Mehr Fotos, mehr Views: Torben Mauch hat einen ganz normalen Job: Er ist Manager beim Softwarekonzern SAP. In seiner Freizeit schlüpft er allerdings gern mal in einen schwarzen Kapuzenpulli und verbringt Stunden damit, Schaufenster für Google Maps zu fotografieren – kostenlos. Unserem Kollegen Jonas Rest hat Mauch erzählt, warum er das macht und wie er damit so erfolgreich wie kaum jemand sonst wurde . Für den Google-Konzern sind die Datensammler übrigens extrem wertvoll, schließlich will CEO Sundar Pichai den Kartendienst zu einer Art Super-App ausbauen, wie wir Ihnen in unserer aktuellen Titelgeschichte jüngst berichtet hatten .