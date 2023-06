Deutschlands bekannteste Tiktok-Boygroup sind wohl die "Elevator Boys". Bekannt wurden sie mit seichten Kurzclips in Aufzügen. In den USA sorgte gerade eine weniger harmlose Gang auf der Videoplattform für Furore: die "Kia Boys". Sie filmten sich dabei, wie sie Autos ohne Wegfahrsperre knackten – und setzten damit einen Trend. Die Zahl der gestohlenen Hyundai- und Kia-Modelle in den Staaten explodierte. Und die Marken bekommen deshalb auch noch Ärger mit den Behörden: Metropolen wie New York verklagen die Koreaner wegen fehlender Diebstahlsicherungen.