Frankreich wählt am Sonntag einen neuen Präsidenten: Die Rechtspopulistin Marine Le Pen hat den Abstand auf Amtsinhaber Emmanuel Macron erheblich verkürzt. Die Entscheidung wird wahrscheinlich nicht schon am Sonntag, sondern erst in einer Stichwahl am 24. April fallen. Dennoch sorgen die explodierenden Energiepreise und die hohe Inflation in Frankreich dafür, dass die Wahlkampfstrategen von Amtsinhaber Macron nervös werden. Ein Überraschungssieg von Le Pen wird auch an den Finanzmärkten nicht mehr ausgeschlossen.

Le Pen hat aus ihrer Wahlniederlage vor fünf Jahren gelernt und geht mit einem gemäßigten Kurs auf Stimmenfang in der gesellschaftlichen Mitte. Sie fordert keinen Austritt Frankreichs aus der EU mehr. Zudem will sie die Mehrwertsteuer auf 5,5 Prozent senken und damit kleinere und mittlere Einkommen entlasten, die unter dem steilen Anstieg der Energiepreise leiden. Während Macron das Renteneintrittsalter auf 65 Jahre erhöhen will und sich damit keine Freunde macht, will Le Pen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schon mit 60 Jahren in den Ruhestand schicken. Für Präsident Macron wird die Wiederwahl damit kein Selbstläufer. Auch Macron verspricht nun erhebliche Steuersenkungen und Erleichterungen für Unternehmen. Sein proeuropäisches Programm ist aber noch kein Garant für eine weitere fünfjährige Amtszeit. Die kommenden zwei Wahlgänge in Frankreich werden wohl spannender, als es manchem überzeugten Europäer lieb sein kann.