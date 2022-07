Baustellen gibt es auf jeden Fall genug. Die wichtigsten hat unser Kollege Christoph Seyerlein zusammengetragen. Blume muss das von seinem Vorgänger angerichtete Software-Chaos aufräumen, das die gesamte Modellentwicklung lähmt. Er muss den Absatz auf den internationalen Märkten ankurbeln und die interne Kommunikation verbessern. Und wie im antiken Drama sind die Fallstricke für den neuen Helden schon von Anbeginn seines Wirkens an ausgelegt: Denn Blume behält zugleich sein Porsche-Amt. Er wird also die Spitzenfunktion in zweien der wichtigsten deutschen Konzerne parallel und in Teilzeit ausüben – und soll Porsche überdies an die Börse bringen.