Im Vergleich zu Giganten wie Booking oder Expedia ist Omio ein kleines Licht. Noch. Denn die Zeichen für das Berliner Start-up stehen nach einem Kartellurteil im April besser denn je. Gründer Naren Shaam (40) spricht von einem "Gamechanger". Mein Kollege Michael Machatschke hat sich angesehen, wie die Reiseplattform nun so richtig durchstarten will .

Sergej Sobjanin (63), Bürgermeister Moskaus, will die 2006 in Konkurs gegangene Marke Moskwitsch neu beleben. Produktionslinien sind nach dem Rückzug Renaults aus Russland verfügbar. Doch es fehlt an Knowhow. Beisteuern sollen das die chinesischen Hersteller FAW und JAC. Beide sind in ihrer Heimat eng mit VW verbandelt. Fraglich, ob man sich in Wolfsburg über die Liebesgrüße aus Moskau gen China freut.