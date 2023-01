Heute hat am Landgericht Braunschweig ein Klimaschutz-Prozess gegen Volkswagen begonnen: Die drei von Greenpeace unterstützten Kläger wollen unter anderem erreichen, dass der größte deutsche Autobauer ab dem Jahr 2030 keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr verkaufen darf. Außerdem soll VW bis 2030 seinen CO2-Ausstoß um 65 Prozent senken. Drei Klima-Aktivisten gegen einen Weltkonzern: Hat eine solche Klage auch nur eine geringe Chance auf Erfolg?

Die Anwältin der drei Kläger, Roda Verheyen, ist die bekannteste Umweltrechtsanwältin Deutschlands. Sie hat 2021 vor dem Bundesverfassungsgericht das bahnbrechende Urteil erstritten, dass die Politik mehr gegen den Klimawandel unternehmen und der Gesetzgeber deshalb beim Klimaschutzgesetz nachbessern muss. Künftige Generationen dürfen nicht wissentlich und fahrlässig benachteiligt werden gegenüber der heutigen, urteilte das Bundesverfassungsgericht damals. Die drei Kläger im Braunschweiger Klimaschutz-Prozess gegen VW berufen sich entsprechend auf ihre Grundrechte: "Das Urteil gilt für den Staat, aber aus unserer Sicht genauso für große Konzerne", sagt Verheyen im Interview mit unserem Kollegen Claas Tatje. "Jedes Auto, das Volkswagen heute baut, stößt auch in 20 Jahren noch CO₂ aus. Der Konzern steht also in der Verantwortung, seine Strategie zu ändern".

In einer ersten Einschätzung hat die Braunschweiger Zivilkammer den Klägern nur geringe Erfolgschancen eingeräumt. Ein Bürger könne zwar gegenüber dem Staat auf Verletzung seiner Grundrechte klagen. In einem Rechtsstreit zwischen Bürgern und einem privat geführten Unternehmen hätten die Grundrechte jedoch keine unmittelbare Wirkung, so das Gericht. Für Klimaschutz-Anwältin Verheyen ist jedoch entscheidend, dass das Gericht die Klage als zulässig erklärt und angenommen hat: "Wir sind mitten im Streit und das ist gut so", sagt Verheyen.

Ihr geht es um grundsätzliche Fragen: Wenn der Klimawandel das Leben und die persönliche Freiheit des Einzelnen bedroht, welche Folgen ergeben sich dann für das deutsche Zivilrecht, das diese Freiheit schützen muss? Und lässt sich globale Erwärmung auch unmittelbar auf das Handeln einzeln privater Konzerne zurückführen? "Die Antwort ist eindeutig ja", sagt Verheyen im Interview mit manager magazin. Sie und ihre Mitstreiter planen den Marsch durch die Instanzen: "Wir wollen, dass die Industrie Schluss macht mit ihren wolkigen Versprechen."