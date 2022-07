EZB plant historische Wende: Die Inflation in der Euro-Zone ist im Juni über die Marke von 8 Prozent gestiegen. Der Rat der Europäischen Zentralbank dürfte daher nach seiner Sitzung an diesem Donnerstag den Leitzins erhöhen: um 0,25 Prozent, vielleicht sogar um 0,5 Prozent, wie es an diesem Dienstag hieß. Die Notenbank würde damit die Zinswende einleiten. Zusätzlich bereitet sie ein sogenanntes Anti-Fragmentierungsprogramm vor: Es soll verhindern, dass die Risikoaufschläge für Anleihen hoch verschuldeter Länder wie Italien im Vergleich zur Bundesanleihe durch die Decke gehen. Das Mittel dafür ist bekannt: Die EZB will erneut Staatsanleihen kaufen.