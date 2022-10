Liebe Leserin, lieber Leser,

das 9-Euro-Ticket soll ab Anfang 2023 für 49 Euro angeboten werden. Doch kaum hat Bundesverkehrsminister Volker Wissing (52) den Plan präsentiert, bröckelt er bereits. Ausgerechnet der größte deutsche Verkehrsverbund (Rhein-Ruhr) droht mit einem Boykott, sollte der Bund nicht genügend Geld bereitstellen.

Wer wie viel zahlt, ist noch Verhandlungssache. Die Bundesregierung will 1,5 Milliarden Euro bereitstellen, allerdings nur, wenn sich die Länder in gleicher Höhe beteiligen. Die drängen auf zusätzliche Zusagen für den Ausbau des ÖPNV, gerade auf dem Land. Will Wissing nicht als reiner Autominister abgestempelt werden, wird er wohl Zugeständnisse machen müssen.

Unsere Topthemen der Woche: