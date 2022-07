Irgendwann hört man auf, die vielen Krisen zu zählen. Krieg, Inflation, Energiekrise, Coronawelle, Luftfahrtchaos sind die gefühlten Top Five, aber noch nicht die vollständige Hit-Liste. Die einen hören gar nicht mehr hin und hoffen einfach nur, dass sie irgendwie an ihren Urlaubsort gelangen, dass das Geld ausreicht und dass Putin nicht ab Mitte Juli Deutschland vollends das Gas abdreht. Die anderen rufen laut nach Hilfe des Staates, sei es Energiesparprämie (dazu Wirtschaftsminister Robert Habeck: "Die kriegst Du nicht, Alter") oder, noch absurder, nach Jugendlichen, die einen freiwilligen sozialen Dienst in den Gepäckhallen der Flughäfen verbringen sollen. Beides bringt uns nicht weiter.

Dann gibt es eine dritte Gruppe, die das ewige Krisengerede langweilt. Die eine Krise als Chance sieht und versucht, das Beste daraus zu machen. Einer davon ist Markus Villig, Chef des Mobilitätsanbieters Bolt. Selbst in der aktuell unrentablen Carsharing-Branche glaubt er weiter an den Erfolg und baut sein Team aus, während die Konkurrenz Mitarbeiter entlässt. Ein anderer ist Klaus Michael Kühne. Der Logistik-Milliardär mit den besonders tiefen Taschen nutzt die Luftfahrt-Krise als Gelegenheit, um seinen Anteil an der Lufthansa auf 15 Prozent aufzustocken.

Und dann gibt es noch Dutzende große deutsche Familienunternehmen, die mit satten Gewinnen und hoher Liquidität im Rücken den Wandel in ihren Branchen mitgestalten. Dazu gehören der Pharma-Zulieferer Sartorius, der Heizungsspezialist Viessmann oder auch der Logistiker Hellmann. Die große Übersicht über Deutschlands Familienunternehmen lesen Sie hier. Für diese Unternehmer gilt: Vergiss mal das Wort Krise, Alter.