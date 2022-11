Big Bang an Chinas Aktienmarkt: China mag derzeit Probleme mit seiner eisernen Seidenstraße haben. Doch an deren Startpunkt, in Shanghai und Shenzen, boomt derweil das Geschäft mit Börsengängen. Zwischen Januar und September haben Firmen an Chinas Börsen dreimal mehr Kapital eingesammelt als etwa in New York. Entscheidend dabei ist die Rolle des Staates – als Investor und Regulator. Der Economist erklärt in einer großen Analyse, welche Branchen und Firmen vom IPO-Boom in China profitieren.