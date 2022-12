Volkswagen will in Nordamerika wachsen. Was liegt da näher, als auch Pick-ups anzubieten. Dazu will der Konzern Mitte des Jahrzehnts die Marke Scout wiederbeleben. Wunschpartner des Vorstands für die Produktion war zunächst: Foxconn. Doch mein Kollege Michael Freitag hat erfahren: Aus der Zusammenarbeit mit dem umstrittenen iPhone-Auftragsfertiger wird wohl nichts .