Dabei sprechen schon die Zahlen für sich: 2021 etwa hat sich die Zahl der aus China exportierten Fahrzeuge beinahe verdoppelt, zum Großteil mit dem Ziel Europa. Allein in den vergangenen vier Jahren haben fast 20 neue Marken aus China ihren Start in der Alten Welt angekündigt – und die konkreten Zielwerte für 2023, die Kollegin Hucko recherchiert hat, spiegeln ein neues Selbstbewusstsein. Gestützt werden die Eroberer dabei von einer entschlossenen politischen Führung in Peking, die das Wachstum mit viel staatlichem Geld beschleunigt. So wurde auch schon manche Fachkraft aus Europa in einen neuen Job in Fernost gelotst: "Die fragen dich, wie viel du verdienst, und dann bieten sie dir das Doppelte", erzählte ein Insider.