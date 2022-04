Diess läuft die Zeit davon. Denn das Softwarechaos bedroht Volkswagens geplante Modelloffensive. Mit den Modellreihen "Artemis" und "Trinity" will VW in den kommenden drei Jahren eigentlich zum Sprint ansetzen. Doch nun wackelt der Zeitplan, weil die Software muckt. Diess versucht, sich durch neue Allianzen zu retten und die Probleme mithilfe neuer Partner in den Griff zu bekommen. Derzeit sei eine Allianz mit dem israelischen Unternehmen Mobileye die Wunschlösung in Wolfsburg, schreibt unser Auto-Experte Michael Freitag exklusiv. Seine Geschichte über das gefährliche Softwarechaos bei VW lesen Sie hier.

Volkswagen plant zweites Werk in den USA: Der Autobauer VW reagiert auf die neue Blockbildung zwischen Ost und West. Nach Informationen von manager magazin plant der Konzern den Bau eines zweiten Werks in Chattanooga in den USA . Auch der Bau eines Batteriezellenwerks in den USA werde erwogen. Damit will VW sein US-Geschäft stärken und zugleich die Abhängigkeit von China senken. Eine finale Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.

Teslas Autopilot ist untauglich: Seit Jahren wird darüber gestritten, ob Teslas Fahrassistenz-System mit dem irreführenden Namen " Autopilot " bereits reif genug für den realen Straßenverkehr ist. Tesla-Chef Elon Musk wies Kritik wieder zurück, obwohl es bereits mehrfach zu Unfällen gekommen ist. Nun hat ein vom Landgericht München in Auftrag gegebenes Gutachten erstmals "grundlegende Mängel" an Teslas Fahrassistenz-System festgestellt. Das Gutachten bewertet die Fahrassistenz, die in einem 116.000 Euro teuren Model S getestet wurde, schlicht als untauglich. Das System erkenne teilweise "Schilder nicht oder sehr spät", heißt es in dem Gutachten; "insbesondere das Spurhaltesystem ist unzuverlässig". Fazit des Gutachtens: Im derzeitigen Zustand sei das System "nicht für den bestimmungsgemäßen Gebrauch geeignet". Unser Kollege Jonas Rest berichtet über die Einzelheiten .

Frauen in Führung gefragt: Weibliche Führungsqualitäten sind angesichts der aktuellen globalen Krisen besonders gefragt. Es gehe mehr denn je darum, Vertrauen zu schaffen, Brücken zu bauen und Zugang zu den Menschen zu finden. Diesen eindringlichen Appell hat EZB-Chefin Christine Lagarde gestern an ihre "Sisters in Leadership" in Hamburg gerichtet. Lagarde war Ehrengast beim Dinner der "Top100 Frauen", einem Netzwerktreffen, das manager magazin und die Boston Consulting Group jährlich ausrichten. Dort kommen die 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft sowie herausragende weibliche Führungskräfte zusammen. Lagarde fühlte sich sichtlich wohl in diesem Kreis. Was die EZB-Chefin der versammelten weiblichen Wirtschaftselite noch zu sagen hatte und welche Top-Managerin in diesem Jahr als "prima inter pares" geehrt wurde, erfahren Sie hier.

Herzlich, Ihr Kai Lange