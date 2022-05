Nach langem Zögern hat die Europäische Zentralbank eine Anhebung der Zinsen noch in diesem Jahr angekündigt. Es wird der erste Zinsschritt nach oben seit mehr als zehn Jahren, und er erfolgt in einem hochsensiblen Umfeld: Einerseits lassen hohe Inflationsraten den geldpolitischen Eingriff erforderlich erscheinen, andererseits schwächelt die Wirtschaft angesichts von Ukraine-Krieg, Lieferengpässen und hohen Rohstoffpreisen. Ungewollt könnten die Notenbanker ein wirtschaftliches Debakel herbeiführen. Da stellt sich schon die Frage, wie EZB-Präsidentin Christine Lagarde und ihre Kollegen bei ihrer Arbeit und ihren Entscheidungen eigentlich vorgehen. In unserem Podcast sprechen unsere Kollegen Christian Schütte, Mark Böschen und Sven Clausen über ihre Recherchen und Erkenntnisse: Zinswende in Europa - wie stabil ist die Konjunktur