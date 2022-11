Tesla mag die besten E-Autos bauen, doch was ist das schon gegen den fortschrittlichsten Bürostuhl ? Um den Titel bewirbt sich Volkswagen Norwegen. E-Motor, Rückfahrkamera, LED-Scheinwerfer – alles an Bord. Mit bis zu 20 km/h könnte man sich garantiert Platz eins in der Kantinenschlange sichern. Zu schade, dass es das Gefährt nicht in Serie gibt – ist alles nur Reklame für den ID. Buzz. Wir hätten den Büroflitzer wirklich gerne getestet.