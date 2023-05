Die Zukunft von Deutschlands größtem Industriekonzern hängt nun vor allem von der Performance von Thomas Schäfer ab. Der Vorstand der Kernmarke VW hat dem Autobauer ein "Fitnessprogramm" verordnet. Doch was so harmlos klingt, ist nichts weniger als eine tief greifende Sanierung. Mittelfristig soll sie das Ergebnis um acht Milliarden Euro steigern – und das unter Schmerzen. Mehr als 10.000 Arbeitsplätze könnte der Umschwung kosten, sogar die Schließung von Werken ist kein Tabu mehr. Mein Kollege Michael Freitag hat mit Schäfer selbst, mit Konzerninsidern, Aufsichtsräten und Analysten gesprochen. Er informiert darüber, wie der ehemalige Mercedes-Manager Schäfer die Machtverhältnisse in der gesamten Markengruppe umbauen will – und was er dabei anders macht als seine Vorgänger: "Sanierungsfall VW – die wahren Details des Wolfsburger Dramas."