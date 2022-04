Schärfere Sanktionen: Angesichts der schrecklichen Bilder aus der ukrainischen Stadt Butscha flammt die Diskussion um ein Energie-Embargo gegen Russland wieder auf. Doch gerade in der gashungrigen Chemie- und Pharmabranche, aber auch in der Stahl-, Keramik- und Glasindustrie sind die Sorgen vor einem plötzlichen Ausbleiben russischer Energie groß. Wir haben uns einmal näher angeschaut, warum die deutschen Konzerne ein sofortiges Gas-Embargo ablehnen . Den von der EU geplanten Importstopp für Kohle unterstützt die deutsche Industrie dagegen . Die USA haben unterdessen angekündigt, alle neuen Investitionen in Russland zu verbieten .

Zweifelhafte Geldanlagen: "Sie machen uns ARM und sich selbst REICH", titelte jüngst die "Bild"-Zeitung und warf EZB-Chefin Christine Lagarde und der deutschen EZB-Exekutivdirektorin Isabel Schnabel vor, lieber ihre Privatinvestments mit billigem Geld aufzupeppen, als auftragsgemäß die Inflation in Schach zu halten. Ob an dem plumpen Vorwurf etwas dran ist, hat unser Kollege Christian Schütte untersucht: Wie zweifelhaft sind die privaten Investments der Währungshüter?

Erkaltete Gefühle: Als "väterlich" beschrieben Beobachter das Verhältnis von Klaus Gehrig zu Annabel Ehm und Melanie Köhler. In seinen letzten Jahren als Chef der Schwarz Gruppe (Lidl, Kaufland) beförderte Gehrig die beiden ehemaligen Lidl-Managerinnen in höchste Ämter. Das Vertrauensverhältnis reichte sogar so weit, dass Ehm und Köhler Beteiligungen an seinen Unternehmen erhielten. Doch nachdem alle drei nacheinander aus der Schwarz Gruppe ausgeschieden sind, haben die beiden Topmanagerinnen nun auch ihre Anteile an Gehrigs Firmen abgegeben .