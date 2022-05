Donnerstag ist Autotag beim manager magazin, denn jede Woche veröffentlichen wir an diesem Tag unseren Newsletter manage:mobility mit exklusiven Nachrichten und Hintergründen aus der Branche (falls noch nicht geschehen: hier geht es zum Abonnement ). Der heutige Donnerstag ist aber in besonderem Maße ein Autotag. Denn von allen großen deutschen Herstellern kommen heute Nachrichten, und zwar völlig unterschiedlicher Art.

Da wäre zunächst Volkswagen . In Wolfsburg hat Konzernchef Herbert Diess schon mit mancher Idee überrascht – nicht alles davon wurde Realität. Jetzt kommt Diess mit einem neuen Vorstoß auf seine Mitarbeiter zu. Der Konzern Volkswagen sei eigentlich keine eigene Marke, meint der Manager. Das Potenzial des Unternehmens werde daher nicht voll genutzt. Um das zu ändern, hat Diess bereits ein Team eingesetzt, das einen neuen Dachnamen für den Volkswagen-Konzern suchen soll . So ähnlich, wie es in den USA bereits Google mit der Muttergesellschaft Alphabet oder Facebook mit Meta gemacht haben.

Mercedes gerät heute eher indirekt in die Nachrichten. Es geht um eine Fabrik für Batteriezellen, die der chinesische Hersteller Farasis im sachsen-anhaltinischen Bitterfeld bauen wollte. Dieser Plan ist nun geplatzt, die Verträge für das Vorhaben wurden gekündigt. Was das mit Mercedes zu tun hat? Der Stuttgarter Konzern wählte Farasis vor wenigen Jahren als Partner und Lieferanten für die Batteriezellen in seinen Elektroautos. Das Fabrik-Aus in Bitterfeld ist also auch ein Rückschlag für Mercedes-Chef Ola Källenius.