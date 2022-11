Witwe vs. Vollstrecker: Der Umgang mit dem Milliardenerbe des im Februar 2021 verstorbenen Knorr-Bremse-Patriarchen Heinz Hermann Thiele entwickelt sich zum Drama. Witwe Nadia Thiele (46) hat Testamentsvollstrecker Robin Brühmüller (54) wegen Untreue angezeigt. Die Details zum bizarren Erbstreit haben meine Kollegen Michael Freitag, Katharina Sloczyk und Dietmar Palan recherchiert.

Keine Milliarden, aber eine Stange Geld braucht auch, wer einen Nio kaufen will. Konkret: Mindestens 49.900 Euro . Zu jenem Preis startet die Limousine ET5 in Deutschland. Das größere Modell ET7 kostet mindestens 69.900 Euro, das SUV EL7 mindestens 73.900 Euro. Eigentlich wollten die Chinesen ihre Autos nur im Abo vermarkten , holten sich dafür aber einen Einlauf der deutschen Community ab.

Anders als Nio ist Moskwitsch kein Newcomer, sondern ein Comebacker. In Russland läuft die Produktion eines neuen Modells der Kultmarke an. Die Regierung will damit westlichen Sanktionen entgegenwirken, die die lokale Autoproduktion schwer getroffen haben. Doch die Rückkehr wirkt eher wie ein symbolischer Akt, denn wie ein echter Gamechanger.