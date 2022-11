Die Elektrifizierung der Autoantriebe treibt auch Michael Brecht um. Er war lange der mächtigste Arbeitnehmerführer im Daimler-Reich, sitzt heute im Aufsichtsrat des Pkw-Bauers Mercedes-Benz und ist Betriebsratschef bei Daimler Truck, dem größten Lkw-Bauer der Welt. Im Interview mit den Kollegen Margret Hucko und Michael Freitag erklärt er, warum er unbedingt eine Batteriezellfabrik in Deutschland haben will, und warum er bei dem Thema auch die Bundesregierung in der Pflicht sieht. Kürzlich schrieb Brecht sogar einen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz. Was drin stand? Auch das erfahren Sie in dem Interview auf manager-magazin.de .