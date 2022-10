EU-Automarkt erholt sich, bleibt aber unter Druck: In der EU wurden im September deutlich mehr Fahrzeuge neu zugelassen als vor einem Jahr. Volkswagen und Mercedes-Benz haben im September ihre Verkäufe um mehr als 25 Prozent gesteigert. Der steile Anstieg liegt allerdings vor allem an den schwachen Vorjahreszahlen. Insgesamt wurden in diesem Jahr bisher fast zehn Prozent weniger Autos verkauft als in den ersten neun Monaten 2021.